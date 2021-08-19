شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يدرس عدد من العروض قبل تحديد وجهته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى عددا من العروض للتدريب خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبي بعد صعوده إلى دور الـ 8 في أولمبياد طوكيو ومن قبلها الفوز بالأمم الافريقية للمنتخبات الاولمبية التي استضافتها مصر نوفمبر 2019 .

وفضل غريب دراسة كافة العروض التي جاءت من الخارج والداخل قبل تحديد وجهته القادمة في اطار حرصه علي خوض تحدي جديد يستطيع من خلاله تحقيق انجاز متميز يضاف الي سلسلة إنجازاته السابقه في الحصول علي برونزية مونديال الشباب بالارجنتين 2001 ثم المساهمة مع المعلم حسن شحاته في تحقيق ثلاث بطولات أمم افريقيه واخرها الفوز بالأمم الافريقية للمنتخبات الاولمبية.

شوقي غريب تلقي ثلاث عروض من أندية ومنتخبات عربية وعدة عروض من أندية الدورى الممتاز ولكنه طلب مهله قبل الرد علي تلك العروض .

وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد عكف خلال الفترة الماضية علي كتابة تقرير واف عن مسيرة المنتخب الأولمبي خلال فترة ثلاث سنوات وخمس شهور حيث بدات في مارس 2018 وانتهت في 31 يوليو 2021 لعب خلالها عدد من المباريات الودية والرسمية تمهيدا لرفعه لمجلس إدارة اتحاد الكره وتوصياته لمرحلة المنتخبات الاولمبيه القادمة.