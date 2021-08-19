بالتفاصيل.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حصل وليد عبدالهادي، وكيل اللاعبين، على حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول، بمليون و650 ألف جنيه، بسبب عدم التزام الحارس بسداد نسبة عمولة وكيله عندما انتقل للقلعة الحمراء.

وأوضح عبدالهادي، خلال تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "ملعب البلدوزر"،والذى يقدمه الكابتن مجدى عبدالغنى : «الشناوي رفض منحي عمولتي المنصوص عليها في بند داخل عقده، بعدما انتقل من بتروجت إلى الأهلي».

وتابع: "كنت مع محمد الشناوى عندما خرج من ناشئى النادى الأهلى، وانتقل إلى طلائع الجيش، وبعدها لـ حرس الحدود لمدة موسم على سبيل الإعارة، وانتقل إلى بتروجيت، وفى النهاية انتقل إلى الأهلى".

وأكمل : «حاولت معه أكثر من مرة وتحدثت مع مسؤولين في الأهلي من أجل إقناعه بمنحي حقوقي المالية المنصوص عليها في عقد مبرم بيننا، ولكنه رفض».

وأضاف: "أنا من نقلت محمد الشناوى من بتروجيت إلى الأهلى، ويربطنى عقد بالنادى يؤكد توسطى فى انتقاله ويتضمن القيمة المالية الخاصة بى، والأهلى ينفذ عقوده دائمًا، إلا أنه بعد انتقال الشناوى إلى الأهلى رفض حارس المرمى منحى عمولتى رغم العقد المبرم بيننا، وحاولت معه مرة واثنين وتحدثت مع سيد عبد الحفيظ، والأخير قال لى سر فى الإجراءات التى تريدها، ورفعت قضية فى المحكمة وحصلت على حكم والشناوى استأنف عليه وتم رفض الاستئناف، وحصلت على حكم نهائى من المحكمة بتغريم الشناوى مليون و650 ألف جنيه".

واستطرد : «حصلت على حكم نهائي بالحصول على مليون و650 ألف جنيه، بعد رفض استئناف محمد الشناوي، حارس الأهلي».

وأنهى وكيل اللاعبين تصريحاته قائلًا: "سأحصل على إذن من المحكمة بتنفيذ الحكم، سواء من أموال محمد الشناوى فى البنك، أو راتبه من النادى الأهلى، وكنت أتمنى ألا تصل الأمور إلى هذه الدرجة، ولكن هذا عملى قمت به واجتهدت معه لمدة 8 سنوات".