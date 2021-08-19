شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول وفد لبعثة مصر البارالمبية إلى طوكيو اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغادر مساء اليوم ، أول وفد للبعثة المصرية البارالمبية برئاسة دكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية إلى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية التى تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقوم الوفد بإعداد الترتيبات الخاصة بالبعثة ، وحضور اجتماع اداري للبعثات المشاركة يوم السبت المقبل مع اللجنة المنظمة للدورة لمعرفة التعليمات النهائية الخاصة بالبطولة.
ويضم الوفد الأول كل من حياة خطاب رئيس البعثة ، والدكتور أحمد أدم وابراهيم امين عضوى مجلس ادارة والدكتور هاجد العنتبلي عضو اللجنة الطبية .
ومن المقرر ان تغادر البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية السبت المقبل علي ان تصل العاصمة اليابانية طوكيو عصر الأحد 20 أغسطس استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.
وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.
وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين .