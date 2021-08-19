شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول وفد لبعثة مصر البارالمبية إلى طوكيو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر مساء اليوم ، أول وفد للبعثة المصرية البارالمبية برئاسة دكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية إلى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية التى تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقوم الوفد بإعداد الترتيبات الخاصة بالبعثة ، وحضور اجتماع اداري للبعثات المشاركة يوم السبت المقبل مع اللجنة المنظمة للدورة لمعرفة التعليمات النهائية الخاصة بالبطولة.

ويضم الوفد الأول كل من حياة خطاب رئيس البعثة ، والدكتور أحمد أدم وابراهيم امين عضوى مجلس ادارة والدكتور هاجد العنتبلي عضو اللجنة الطبية .