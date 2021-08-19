شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يراجع الأخطاء في المباريات المتبقية بعد انخفاض فرص حصد الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على مراجعة الأخطاء التي وقع فيها الفريق الأحمر من جهاز فني ولاعبين في مشوار الدوري طوال الفترة الماضية، وتسببت في فقدان عدد كبير من النقاط وتصعيب مهمة الأهلي في الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.

وينوي الجهاز الفني للأهلي تصحيح الأخطاء الجماعية والفردية التي وقع فيها الفريق الأحمر، سواء من الأخطاء الدفاعية أو أخطاء التمركز أو المساحات الشاسعة بين خطوطه والتي يستغلها المنافسين في تهديد مرمى الأهلي وزيارة شباكه.

كما يعكف الجهاز الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء الفنية سواء في بناء الهجمة والوصول لمرمى المنافس أو التحضير عن طريق التمريرات القصيرة والاختراق من الأطراف والعمق بدلا من لعب الكرات الطولية التي لا تؤتي بثمارها في الدوري، وتذهب إلى مدافعي الفرق المنافسة بكل سهولة.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي اليوم الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في الجولة 32 لبطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني ملفب مباراة طلائع الجيش بإستاد السويس في الجولة 31 للدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى.

من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.

وضمت قائمة الأهلى 33 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.