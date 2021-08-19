شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الرحيل المجانى لرزاق سيسيه ويضمه إلى قائمته فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو الزمالك، خروج الايفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق، معارا فى الموسم الجديد لكون عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل وسيتم الموافقة على إعارته لمدة موسم جديد فى حالة واحدة تتمثل فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل وحال عدم تجديد اللاعب لتعاقده وعدم تلقى عرض مالى قوى لبيعه سيتم قيده فى قائمة الفريق والاستفادة بجهوده فى الموسم المقبل حينما يتعافى من الإصابة التى لحقت به فى الركبة خلال فترة إعارته لنهاية الموسم الحالى مع الاتحاد السكندرى.

وبذلك سيتجنب الزمالك، رحيل سيسيه بشكل مجانى، حيث سيتم الحديث معه فى الفترة القادمة حول مستقبله مع الفريق ومتابعة حالته الطبية من قبل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأبيض، حتى يتعافى من الإصابة التى لحقت به.

ووصلت مساء الأربعاء، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فندق الإقامة فى السويس للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التى ستجمع بين الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيخوض الفريق مرانه الختامى لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.