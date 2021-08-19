شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينصح لاعبي الزمالك بالابتعاد عن السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعض النصائح للاعبي الفريق لعبور المرحلة المقبلة في الدورى والمتمثلة في المباريات الثلاثة الأخيرة لحسم اللقب هذا الموسم، بعد اقترابه من ميت عقبة .

وطلب كارتيرون من اللاعبين عدم التأثر بالهجوم والضغوط النفسية التي يصدرها جمهور السوشيال ميديا ، وطالبهم بالابتعاد تماما عن مواقع التواصل الاجتماعي لحين حسم الدوري حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراتين من 3 مباريات لحسم اللقب رسميا دون النظر الي نتائج الإهلي في المباريات المقبلة.

كما أكد كارتيرون للاعبيه ان التركيز داخل الملعب فقط 180 دقيقة في مباراتي سيراميكا غدا والإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل هو الطريق الوحيد لحصد اللقب، وشدد عليهم بأنهم لابد ان يفرحوا الجماهير البيضاء التي تنتظر الفرحة منذ بداية الموسم.

من ناحية أخرى اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك من تحقيق انجاز مميز علي المستوى الشخصي بعد اقتراب الزمالك من حسم لقب الدورى هذا الموسم ليكون اللقب رقم 13 في تاريخ النادي الأبيض.

شيكابالا ابن الزمالك وأحد المواهب التي أفرزها قطاع الناشئين بالنادي، حصل علي لقب الدورى مرتين فقط، ليكون علي اعتاب اللقب الثالث في تاريخه ويتساوي مع حازم امام وعبد الحليم علي وجمال حمزة وعبد الواحد السيد نجوم الزمالك السابقين حيث حصل كل منهم علي 3 ألقاب دوري في تاريخهم.

فيما يتصدر كل من إسماعيل يوسف وخالد الغندور واشرف قاسم وهشام يكن وجمال عبد الحميد قائمة لاعبي الزمالك الأكثر حصول علي لقب الدورى مع النادي الأبيض برصيد 4 بطولات لكل منهم.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتين فقط دون انتظار نتائج الأهلي في المباريات الثلاثة الأخيرة بالدورى من اجل التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، بعد تصدره المسابقة برصيد 73 بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني ويتبقي لكل فريق 3 مباريات لنهاية الدورى.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا غدا في مباراة تعتبر خطوة كبيرة نحو لقب الدورى، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدوري، وفي حالة فوز الزمالك غدا وخسارة الأهلي امام المصري فان الزمالك سيتوج رسميا بلقب الدورى دون الانتظار حتي نهاية المسابقة.

وكان فريق الزمالك قد وصل أمس إلى فندق الإقامة فى السويس للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا حيث سيخوض الفريق مرانه الختامى لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، بعدما واصل تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة.

وكان الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتى ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى.