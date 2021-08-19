7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية ،أبو جبل يستمر فى حراسة مرمى الزمالك أمام سيراميكا، والد مؤمن زكريا لـ ”الخليج 365” : حالته مستقرة .. والطبيب يكشف تطورات "الارتجاج" اليوم ،انضمام المحترفين الـ5 لمنتخب مصر 30 أغسطس .

انضمام المحترفين الـ5 لمنتخب مصر 30 أغسطس

تقرر انضمام المحترفين الخمسة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم يومي 30 و 31 أغسطس الجارى استعدادًا للمشاركة في مباراتي أنجولا و الجابون فى الجولة الاولى و الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

والد مؤمن زكريا لـ ”الخليج 365” : حالته مستقرة .. والطبيب يكشف تطورات "الارتجاج" اليوم

أكد عباس الضوى زكريا والد مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلى السابق، أن حالة نجله فى تحسن مستمر ، نافياً كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن تأخر حالة لاعب الفريق الأحمر وتدهورها .

أبو جبل يستمر فى حراسة مرمى الزمالك أمام سيراميكا

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على استمرار محمد أبو جبل، حارس مرمى الأبيض، فى حراسة مرمى الفريق والتواجد فى التشكيل الأساسى لمباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما شارك أساسيًا فى مباراة فريقه الأخيرة أمام وادى دجلة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة.

الزمالك: التجديد لبن شرقى فى المراحل النهائية وعقد كارتيرون حتى الموسم المقبل

كشف محمد الأتربي عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، كواليس مفاوضات التجديد مع المغربى أشرف بن شرقى هداف القلعة البيضاء، وقال الأتربى في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت": لا خلاف أن بنشرقي لاعب كبير، وأفاد النادي كثيرًا، لكننا فريق جماعي "مش تنس ولا سكواش" الفريق يفوز لوجود عناصر أساسية مميزة وبدائل جيدة، ومفاوضاتنا مع بنشرقي في مراحلها النهائية، الفوارق بسيطة وسيبقي مع الزمالك.

أجرت بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مسحة الكشف عن فيروس كورونا تمهيدا للسفر بعد غدا إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس .

شيكابالا يقترب من معادلة رقم الإمبراطور والعندليب وحمزة

اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك من تحقيق إنجاز مميز على المستوى الشخصى بعد اقتراب الزمالك من حسم لقب الدورى هذا الموسم ليكون اللقب رقم 13 فى تاريخ النادى الأبيض.