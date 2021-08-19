شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع المدرب اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك عن التعاقد رسميًا مع المدرب اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة فريق الفريق الأول لكرة السلة في النادى ، ونشر الزمالك اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر: "اليوناني فانجيلس أنجيلو في مقر النادي في عقبة لأول مرة لبدء مهمته في قيادة الفريق الأول لكرة السلة فنيًا؛ في الموسم المقبل."

ووفقاً للحساب الرسمي للزمالك فإن المدرب أنجليو ولد في 11 نوفمبر من عام 1962 في اليونان وكان يلعب في مركز Point Guard.

وأعلن أوجستي بوش، المدير الفني السابق لفريق سلة الزمالك عن الرحيل عن صفوف الفريق مطلع يوليو الماضي بعد نهاية الموسم مع الفريق الأبيض.

وكان أوجستي الذي تولى تدريب الأهلي مؤخرًا قد قاد الزمالك للفوز ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة والتي جرت في العاصمة الروانية كيجالي مايو الماضي برعاية NBA كما قاد الأبيض للفوز ببطولة الدوري على حساب الاتحاد.