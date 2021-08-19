شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء يوم السبت المقبل ، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للبطولة المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالبطولة التي تقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، كما سيتم الإعلان كذلك خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الدول المشاركين في البطولة والذين يتخطى عددهم 30 دولة.

تعاقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام مع شبكة قنوات أون تايم سبورت، لنقل منافسات البطولة المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وبعد توقيع التعاقد قام وفد من شبكة قنوات أون تايم سبورت بزيارة مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة والذي ستقام عليه منافسات البطولة، وذلك لمعاينة أماكن تركيب كاميرات النقل التليفزيوني البالغ عددها 14 كاميرا، وذلك بما يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي للدراجات الخاصة بالنقل التليفزيوني للبطولات الدولية ، وبحضور اليك لينفرنا مدير البطولة ورئيس لجنة البطولات بالاتحاد الدولي.