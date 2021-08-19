هل ينجح الحكام المصريين في العبور بالدورى المثير؟

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القاهرة - سامية سيد - هناك حالة من الثقة باتحاد الكرة في الحكام المصريين هذا الموسم جعلت اللجنة الثلاثية ترفض تعيين حكام أجانب في مباريات الدورى حتى المراحل الأخيرة من المسابقة التي مرت بسلام مع بعض المطبات التحكيمية ، والتساؤل هل يعبر الحكام لنهاية المشوار ؟

لماذا يدعم اتحاد الكرة الحكام المصريين ؟

يرى أحمد مجاهد واللجنة الثلاثية ان الحكام المصريين قادرين على عبور كل المهام الصعبة ويجب دعمهم وبدا ذلك من بداية المهمة والإصرار على تعيين حكام مصريين في مباراتى القمة بين الاهلى والزمالك ونجح الثنائى محمود البنا وامين عمر في العبور بالقمتين بسلام.

هل يستمر اتحاد الكرة في دعم الحكام ؟

تصرفات اتحاد الكرة تؤكد أن هناك رغبة قوية من اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية في الاستمرار بدعم الحكام بدليل رفضه بيان الاهلى الذى يطلب حكام أجانب لمباريات الكاس والسوبر المحلى وتاكيد دعم وثقة في المصريين وهناك اجتماعات مستمرة بين مجاهد ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج وأيمن ديجيش ومحمد فاروق ووائل الصباغ قيادات التحكيم .

هل الحكام المصريين قادرين على النجاح ؟

رد اتحاد الكرة واضحا بان الحكام المصريين يتواجدون بشكل كبير في كافة المحافل الدولية والعربية و كان آخرهم تعيين طاقم مصريى بقيادة محمود البنا لنهائى البطولة العربية للاندية ، ومن قبلها تواجد محمود عاشور كحكم فار في أولمبياد طوكيو .