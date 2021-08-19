"حاوي أسوان" .. حكاية الرحيل "مجانا" من الأهلي حتي الانفجار في الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

انتزع مصطفي البدري نجم الإنتاج الحربي الأضواء في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري وتحديداً في العشر مباريات الأخيرة بتسجله 8 أهداف لفريقه حافظ بهم له على أماله في البقاء بالدوري الممتاز.

تألق الجناح الشاب المولود في الـ 21 مايو 1997 بزغ أمام ناديه السابق الأهلي بعد تسجليه لهدف وأرهاقه للدفاع الأحمر ورقيبه المغربي بدر بانون والذي أتى بعد عام واحد من قيامه بنفس الفعل مع أحمد فتحي الظهير الأيمن السابق للأحمر في مباراة أسوان الموسم الماضي.

البدري الذي لقب بـ "حاوي" أسوان مسقط رأسه التي شهدت مولده الكروي بداية من نادي "كيما" وحتى نادي المحافظة كان على موعد مع نقلة هامه في مشواره الكروي بالإنتقال إلي الأهلي في صيف 2018 لكن الرحلة لم تستمر طويلا حيث انتهت بعد عام فقط .

وقال البدري ليلا كورة عن انتقاله إلي الأهلي " تقدم الأهلي بعرض رسمي لضمي في صيف 2018 بعد متابعة من عادل عبد الرحمن مدرب شباب الأهلي في هذا الوقت وعلاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية وبالفعل انتقلت للنادي الأحمر مقابل 3 ملايين جنيه لمدة خمسة مواسم".

الأهلي كان قد قرر في هذه الفترة الاتجاه إلي الصفقات الشابة ودعم المستقبل وضم مجموعة من الشباب على رأسهم عمار حمدي ومصطفي البدري ومحمد فخري ويوسف جبالي وأكتفى بالتعاقد فوق السن مع الثاني أحمد علاء من الداخلية والمالي ساليف كوليبالي في صفقة انتقال حر.

وأضاف البدري " قضيت موسماً فقط مع فريق الشباب مواليد 1997 حيث إنني من مواليد نفس العام وقرر اتحاد الكرة إلغاء المسابقة في 2019 لأرحل مع مجموعة من زملائي على رأسهم أحمد ياسر ريان وناصر ماهر ولكنهما خرجا على سبيل الإعارة أما أنا فكان استغناء".

ولم يرحل البدري بمفرده بل تسبب إلغاء مسابقة 97 فيما يشبه المذبحة في قطاع الناشئين في الأهلي حيث رحل مجانا كلاً من: " الحارس أحمد الغندور والمدافع مصطفى الفرماوي لنادي وادي دجلة، والثنائي أوتاكا وأحمد حاتم إلى أف سي مصر، ومصطفي صبحي لحرس الحدود، ويوسف علاء لسموحة وأحمد خالد "كارلوس" ويوسف الجبالي المعار من نادي الشمس بعد الاكتفاء بفترة اعارته" وذلك بحسب تصريحات اللاعب.

وأكمل البدري "واجهت صعوبة في الإنتقال لنادي أخر بعد الرحيل عن الأهلي حتى جاء عرض الإنتاج الحربي الذي وقعت له لمدة 4 مواسم ثم خرجت معاراً لأسوان لأساعده في البقاء بالدوري الممتاز قبل أن أعود لفريقي مرة أخرى هذا الموسم وأحصل على فرصتي .

ولعب البدري هذا الموسم مع الإنتاح الحربي 25 مباراة بواقع 24 في الدوري بمجموع دقائق 1.684 و مباراة في الكأس حيث سجل فيهم 10 أهداف وصنع هدفين ولعب في 6 مراكز مع الفريق العسكري على الجناحين الأيمن والأيسر ولعب الوسط الأيمن والأيسر وخط الوسط المهاجم المهاجم.

تألق البدري فتح الحديث حول عودته مرة أخرى للأهلي وخاصة في ظل معاناة النادي الأحمر في مركز الجناح وهو ما رد عليه البدري " عائلتي كلها أهلاوية ووالدتي مازالت تتمني عودتي للأهلي يوما ما ، لدي عروضاً من أندية في الدوري الممتاز لكن لا أشغل بالي بها ووكيلي يتولي هذه المهمة".

وسبق ولأأن استعاد الأهلي مجموعة من شبابه الذي تركهم بعد تخطيهم سن الناشئين وعلى رأسهم مؤمن زكريا الذي أعاد شراءه مرة أخرى وأيمن أشرف ومحمد الشناوي وأخرهم أحمد رمضان "بيكهام".