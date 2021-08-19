سلة الزمالك تتعاقد مع خليفة أوجستي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك عن التعاقد رسميًا مع المدرب اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة فريق الفريق الأول لكرة السلة في النادي.

وأعلن أوجستي بوش، المدير الفني السابق لفريق سلة الزمالك عن الرحيل عن صفوف الفريق مطلع يوليو الماضي بعد نهاية الموسم مع الفريق الأبيض.

ونشر الزمالك اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر: "اليوناني فانجيلس أنجيلو في مقر النادي في عقبة لأول مرة لبدء مهمته في قيادة الفريق الأول لكرة السلة فنيًا؛ في الموسم المقبل."

وتبعًا للحساب الرسمي للزمالك فإن المدرب أنجليو ولد في 11 نوفمبر من عام 1962 في اليونان وكان يلعب في مركز Point Guard.

وكان أوجستي الذي تولى تدريب الأهلي مؤخرًا قد قاد الزمالك للفوز ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة والتي جرت في العاصمة الروانية كيجالي مايو الماضي برعاية NBA كما قاد الأبيض للفوز ببطولة الدوري على حساب الاتحاد.