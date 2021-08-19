المصري يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز لضم العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، أن ناديي الزمالك وبيراميدز دخلا في مفاوضات جادة لضم كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال الخولي: "ليس الزمالك فقط الذي يفاوض العراقي، هناك عروض حالية للاعب من الزمالك وبيراميدز الذي أبدى اهتمامه بلاعب المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "نحن نبحث عن مصلحة النادي واللاعب بكل تأكيد، لنا طلبات معينة -ليست مادية فقط- ولكن لنا رغبات في ضم بعض اللاعبين من الناديين، أينما تحققت طلباتنا وتوافقت مع رغبة اللاعب ستتم الصفقة، وإذا لم تتحقق فسيستمر اللاعب بين صفوف النادي المصري.

جدير بالذكر أن العراقي تواجد ضمن بعثة منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب التي شاركت بدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو.