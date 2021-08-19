المصري: نتطلع لحصد 3 نقاط هامة أمام الأهلي.. والتجديد لماهر عقب اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، أن حصد نقاط مباراة الأهلي أمر هام في مشوار الفريق البورسعيدي ببطولة الدوري المصري الممتاز، مضيفًا أن التجديد لعلي ماهر سيتم عقب المباراة.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال الخولي: "مباراتنا ضد الأهلي مهمة، ثلاث نقاط هامة قبل نهاية البطولة، نرغب في تأكيد أحقيتنا بالتواجد في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية".

وعن ملف الصفقات والتجديد لعلي ماهر مدرب الفريق، قال الخولي: "لم نحسم أي صفقة حتى الآن، وسيتم التجديد لعلي ماهر عقب مباراة الأهلي، هو مدرب كبير ووجوده إضافة مهمة من أجل تحقيق الاستقرار داخل الفريق".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز 49 نقطة.