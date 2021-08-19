تعديل موعد مباراة مصر وأنجولا بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تعديل موعد مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأنجولي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق عن إقامة المباراة يوم 2 سبتمبر على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا اليوم الخميس جاء فيه: "قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديل موعد إقامة مباراة منتخبي مصر وأنجولا في بداية تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لتقام في التاسعة مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل بستاد الدفاع الجوي بالقاهرة."

وكانت القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار كل من أنجولا والجابون وليبيا.

وستتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستجري مبارياته بنظام الذهاب والإياب للتعرف على الممثلين الخمسة لأفريقيا في المونديال.