مصدر لمصراوي: العامري رئيسا لبعثة يد الأهلي المشاركة في بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه

استقر مجلس إدارة الأهلي علي تكليف العامري فاروق نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم ٢٤ أغسطس الجاري فى مدينة مكناس المغربية.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الفريق سيسافر بعد غد السبت الي المغرب بعد أن أنهي العامري فاروق كافة الاتصالات الخاصة باستقبال البعثة وترتيبات الإقامة والتدريبات.

وخضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية بمقر الجزيرة اليوم الخميس، للاطمئنان علي الجميع قبل السفر إلى المغرب خلال الساعات المقبلة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد خاضوا معسكر إعداد مغلق في الإسكندرية تخلله عددا من المباريات الودية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمنافسة على اللقب.

جدير بالذكر أن قرعة البطولة، أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كل من أندية فاب الكاميروني، ريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري.