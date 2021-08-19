رسميا.. لاتسيو يعلن ضم نجم برشلونة وتشيلسي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده مع بيدرو رودريجيز لاعب روما.

ومن المقرر أن يرتدي البالغ من الـ34 عامًا القميص رقم 9 مع ناديه الايطالي الجديد.

وانتقل بيدرو إلى صفوف لاتسيو في صفقة مجانية، بعد اتفاق جميع الأطراف.

وقالت تقارير إيطالية، إن اللاعب المنضم حديثا للاتسيو، سيظهر في تدريبات فريقه اليوم تحت قيادة مدربه الجديد ماوريسيو ساري.

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني خاض عدة محطات في مشواره الكروي، تضمنت اللعب بين صفوف أندية برشلونة، تشيلسي وروما.