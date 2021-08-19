مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في بث يلا شوت بـ الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في الجولة الاولى من الدوري الدوري الاماراتي (دوري الخليج العربي الاماراتي)، ضمن مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021.

يستهل فريق شباب الاهلي دبي مشواره في دوري الخليج العربي (دوري أدنوك للمحترفين) عندما يحل ضيفاً على الصاعد حديثاً الى دوري المحترفين نادي الامارات بإمارة رأس الخيمة.

تنطلق صافرة بداية مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت جرينتش على ملعب نادي الإمارات.

تنقل مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في دوري الخليج العربي الاماراتي على قناة أبو ظبي الرياضية 2 بصوت المعلق الرياضي “أحمد الحامد”، وعلى قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق الرياضي “عبد الحميد الجسمي”، بالأضافة الى قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “عبدالله السعودي”.

يدخل شباب الاهلي دبي اللقاء بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب كأس رئيس الدولة الاماراتي عقب تغلبه في المباراة النهائية على النصر بنتيجة 2-1، يوم 16-5-2021 والتي استضافها ستاد هزع بن زايد.

يذكر ان شباب الاهلي دبي قد واجه مضيفه نادي الامارات في ربع نهائي كأس الامارات الموسم الماضي، وفاز وقتها الفرسان الحمر بنتيجة 2-صفر، في المباراة التي أقيمت على ستاد راشد يوم 22-12-2020.

كان شباب الاهلي دبي قد أنهى دوري الخليج العربي الاماراتي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الجزيرة بطل المسابقة.

على الجانب الآخر صعد نادي الامارات الى دوري الخليج العربي للمحترفين بعد ان احتل المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة، والذي تصدره فريق العروبة برصيد 44 نقطة.