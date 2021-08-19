الفيفا يُعدل موعد مباراة مصر وأنجولا في افتتاح مجموعات أفريقيا بتصفيات كأس العالم 2022

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أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعديلاً إلى الاتحاد المصري ظهر اليوم الخميس، على موعد مباراة مصر وأنجولا في افتتاح مجموعات أفريقيا بتصفيات كأس العالم 2022.
وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي «تم تعديل موعد مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأنجولي في افتتاح مشوار الفريقين بتصفيات كأس العالم 2022 بقرار من الفيفا».
وأوضح البيان «تقرر تقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 1 سبتمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة».
وكان من المقرر إقامة مباراة مصر وأنجولا ضمن منافسات المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يوم الثاني من سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يُغير الفيفا التاريخ والموعد، دون مساس بملعب المباراة.
ويستضيف ملعب نادي بيراميدز في القاهرة «الدفاع الجوي» لقاء مصر وأنجولا، وبعد ساعات من انتهاء المباراة ستسافر بعثة المنتخب إلى لبيرفيل لمواجهة الجابون في الجولة الثانية يوم الخامس من سبتمبر.
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