شالكه يُخلص نجم مقدونيا الشمالية من دكة شتوتجارت

خَلص نادي شالكه الألماني نجم مقدونيا الشمالية «داركو شورلينوف» من مُعاناة دكة شتوتجارت بضمه بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2022/2021.

ولفت داركو شورلينوف الأنظار بمهاراته العالية خلال مشاركته مع منتخب مقدونيا الشمالية في كأس أمم أوروبا (يورو 2020) هذا الصيف، حيث لعب ضد أوكرانيا وهولندا بعد جلوسه على دكة البدلاء في المباراة الافتتاحية للفريق ضد النمسا.

وفضل اللاعب الانتقال إلى شالكه رغم وجوده في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، بدلاً من مواصلة الجلوس على دكة بدلاء شتوتجارت الناشط في الدوري الالماني الدرجة الأولى «البوندسليجا».

ويَمتد عقد داركو شورلينوف مع شتوتجارت حتى يونيو 2024، ولم يشارك اللاعب صاحب الـ 21 عامًا في أي مباراة كأساسي بمنافسات الدوري الالماني خلال الموسم الماضي.

واكتفى المدرب الايطالي لشتوتجارت «بيليجرينو ماتارازو» بمنح شورلينوف فرصة اللعب في 14 مباراة كبديل، بالاضافة إلى 6 مباريات كبديل في الموسم الذي سبقه بعد مجيئه من كولن في الميركاتو الشتوي 2020.

ويُفضل داركو شورلينوف اللعب كجناح أيمن، لكنه يستطيع أيضًا لعب دور الجناح الأيسر، وكان قد ظهر في 5 مباريات دولية مع منتخب مقدونيا الشمالية الأول وسجل هدفًا وحيدًَا، بالاضافة 6 أهداف خلال مشاركته في 14 مباراة مع منتخب تحت 21 عامًا.