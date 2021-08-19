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فيليبو إنزاجي يضم لاعبًا جزائريًا لصفوف بريشيا بعد رودريجو بالاسيو

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محمود ماهر 0 تبليغ

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فيليبو إنزاجي يضم لاعبًا جزائريًا لصفوف بريشيا بعد رودريجو بالاسيو

مهدي ليريس لاعب نادي بريشيا ومنتخب الجزائر صور Afp

نجحت إدارة نادي بريشيا الايطالي في إضافة لاعب وسط جزائري إلى صفوف الفريق اليوم الخميس بنظام الإعارة، بعد ساعات قليلة من التعاقد مع المهاجم الدولي الارجنتيني السابق «رودريجو بالاسيو» في صفقة انتقال حر.

واستعار نادي بريشيا الذي يقوده المدير الفني الايطالي فيليبو إنزاجي، جناح نادي سامبدوريا «مهدي ليريس» حتى نهاية موسم 2022/2021.

ويمتد عقد مهدي ليريس مع سامبدوريا لغاية يونيو 2024، لكنه فضل الرحيل عن الدوري الايطالي هذا الصيف للعب المزيد من الدقائق ولو في منافسات دوري الدرجة الثانية، على أمل لفت أنظار المدير الفني لمنتخب الجزائر «جمال بلماضي» قبل كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وجاءت جميع مشاركات مهدي ليريس في الدوري الايطالي الدرجة الأولى رفقة سامبدوريا من على دكة البدلاء خلال الموسمين الماضيين، مكتفيًا بـ 6 مباريات فقط كأساسي في الفترة من 2019 إلى 2021.

مهدي ليريس /23 عامًا/ يُجيد في مركز الجناح الأيمن المتأخر، ويمكنه لعب دور لاعب الوسط الإرتكاز، حيث يمتاز بالقدرة على استخلاص الكرة دون ارتكاب أخطاء.

وبدأ اللاعب المولود في فرنسا من أب إسباني وأم جزائرية، مسيرته الاحترافية رفقة ناديي كييفو ويوفنتوس عام 2016 و2017، واكتسب شعبية جيدة في الدوري الايطالي بسبب مشاركته مع كييفو في 18 مباراة كأساسي بموسم 2019/2018.

وسجل مهدي ليريس هدفًا في كأس ايطاليا عام 2018، وآخر في الدوري الايطالي أمام بريشيا بالجولة 38 عام 2020.

أما بالاسيو الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 40 في فبراير المقبل، فقد انتهى عقده مع بولونيا هذا الصيف، وكان يبحث عن فرصة جديدة لتمديد إقامته بإيطاليا حتى حصل على اتصال المدرب الجديد لبريشيا «فيليبو إنزاجي».

ويتطلع فيليبو إنزاجي لمساعدة بريشيا على العودة لدوري النخبة كما سبق وفعل مع بينيفينتو العائد نهاية الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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