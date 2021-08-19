مانشستر يونايتد يُعيد أندرياس بيريرا إلى نقطة الصفر!

أعاد مانشستر يونايتد مسيرة الجناح الدولي البرازيلي السابق «أندرياس بيريرا» إلى نقطة الصفر بالموافقة على إعارته لصفوف فلامنجو حتى يونيو 2022.

وفشل آندرياس بيريرا في إثبات نفسه للمدير الفني لمانشستر يونايتد «أولي جونار سولشاير» خلال 14 مباراة لعبها بالنصف الثاني من موسم 2019/2018، بعد تولي المدرب النرويجي للمسؤولية خلفًا لجوزيه مورينيو.

ولم يطرأ أي تحسن على مستوى آندرياس بيريرا في موسم 2020/2019 رغم إشراكه في 18 مباراة كأساسي بمنافسات الدوري الإنجليزي، بالاضافة إلى 7 مباريات كبديل.

وظهر بيريرا في 6 مباريات بمنافسات الدوري الأوروبي و5 مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، و4 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل بالخطأ في مرماه أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة مطلع يناير 2020.

وأضطر مانشستر يونايتد لإعارة بيريرا إلى لاتسيو قبل بداية موسم 2021/2020، لكن وصيف كأس العالم للشباب عام 2015، ظل حبيس دكة البدلاء، ليشارك في 23 مباراة كبديل، و3 مباريات فقط كأساسي بمنافسات الدوري الإيطالي.

وبدأت محادثات رسمية بين مانشستر يونايتد وفلامنجو بشأن نقل اللاعب صاحب ال25 عامًا بعقد إعارة حتى يونيو 2022، علمًا بأن عقده الحالي مع الشياطين الحمر ينتهي في يونيو 2023.

وستكون هذه المرة الرابعة التي يترك فيها بيريرا ملعب أولد ترافورد على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد أن أمضى موسم 2017/2016 معارًا بين صفوف غرناطة، وموسم 2018/2017 بين صفوف فالنسيا.

وانتقل اللاعب لصفوف مان يونايتد في الميركاتو الصيفي 2014، وخاض ما مجموعه 75 مباراة، وسجل 4 أهداف، رغم مركزه كلاعب وسط مهاجم على الطرف الأيمن أو الأيسر أو تحت رأسي الحربة.

ولم يتبق أمام بيريرا سوى عامين في مانشستر يونايتد بعد أن وقع عقدًا جديدًا مدته 4 سنوات في مارس 2019 بسبب مساهمته في ترشح الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.