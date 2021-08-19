الدوري السعودي مُستمر في تطبيق قانون تبديلات كورونا

كشفت صحيفة “الرياضية السعودية” أن رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، سمحت باستمرار التبديلات الخمسة لكل فريق في مباريات الدوري حتى نهاية الموسم الجاري، بعد اقتصار ذلك على الموسم الماضي فقط بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأقرَّت الرابطة أيضاً، تعويض غياب أي من الإداريين والفنيين العشرة، المسموح لهم بدخول غرف ملابس اللاعبين أثناء المباريات، بأحد أفراد الجهاز الفني المساند، تضيف الصحيفة.

وطبقًا لمصادر الرياضية، دائماً، عدَّلت الرابطة الفقرة 7 من المادة 23 في اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كانت تمنع تعويض غياب أي من هؤلاء العشرة.

وتسلَّمت الأندية، أخيرًا، تعميمًا، نصَّ على التعديل، وشمل أيضًا تعديل تاريخ ميلاد اللاعبين الشبان السعوديين الخمسة في قائمة كل فريق إلى عام 1999 بدلًا من 1998.