الميركاتو الصيفي 2021 | بايرن ميونخ يُحدد سعر ليفاندوفسكي الراغب في الرحيل!

يريد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خوض تحديًا جديدًا بعيدًا عن بايرن ميونيخ، لكن النادي البافاري قدّره بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، ما يصعب عليه الخروج خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأفاد تقرير لقناة سكاي سبورتس نيوز أن ليفاندوفسكي، الذي سيكمل يوم السبت 33 عامًا، سعيد في بايرن ميونخ، لكنه يريد أن ينتقل إلى ناد أوروبي كبير آخر قبل بلوغه سن الـ 35.

ومن المرجح أن يؤدي تقييم بطل ألمانيا، المصمم لإبقائه حتى نهاية عقده في عام 2023، إلى إبطال رحيل لاعب العام من اليويفا والفيفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُفهم أن المهاجم البولندي محبط بسبب منعه من الخروج وتغيير الأجواء، لكن من غير المرجح أن يفعل أي شيء من شأنه أن يضر بعلاقته الجيدة مع النادي وفقاً لسكاي سبورتس دائماً.

ويعتبر الدولي البولندي أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية، حيث سجل 56 هدفاً مع النادي والمنتخب خلال الموسم الماضي، كما سجل ثلاث أهداف في المباراتين الافتتاحيتين لبايرن، بما في ذلك الفوز بكأس السوبر ضد بوروسيا دورتموند.