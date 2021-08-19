تشيلسي يتأكد من حرص توخيل على استمرار زياش، ويرفض عرض ميلان!

يحرص المدير الفني الألماني “توماس توخيل”، مدرب تشيلسي الإنجليزي، على الاحتفاظ بالجناح المغربي المبدع “حكيم زياش” هذا الموسم، وسط اهتمام كبير من ميلان الإيطالي، بالحصول على خدمات الدولي المغربي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ولعب حكيم زياش (28 عامًا)، 23 مباراة فقط في الموسم الماضي، لكنه بدأ الموسم 2021/2022 بشكل جيد جداً، قبل أن يعاني من إصابة في الكتف في مباراة الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي، الأمر الذي سيبقيه بعيدًا عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

وقال توخيل عن الدولي المغربي “حكيم سيغيب عن المباراة القادمة بالتأكيد بسبب إصابته. سيتم التعامل معه بشكل متحفظ. الوضع هو أننا لسنا بحاجة إلى جراحة، وهي أخبار جيدة جدًا لهذا النوع من المشاكل.”

وأضاف المدرب الألماني “نأمل أن يستمر على هذا النحو وسيعود إلى أرض الملعب في غضون الأسبوعين المقبلين. نأمل هذا، لا يمكننا أن نعد بذلك، لكن هذا ما نأمله”.

ورغم إصابة حكيم زياش بداية الموسم، يواصل فريق ستيفانو بيولي اهتمامه باللاعب المغربي، إلا أن موقف توخيل المتشبث باللاعب، يمكن أن يكون حجر عثرة أمام الصفقة، وفقاً لتقارير صحفية إيطالية.