شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. شاهد بيراميدز يفوز على أسوان بثنائية فى آخر مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف بيراميدز فى التاسعة مساء نظيره أسوان على استاد الدفاع الجوى، فى افتتاح منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

يخل بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر زهرة الجنوب من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز وإعادة مباراة الدور الأول بينهما، بعدما حقق الفريق السماوى الفوز بهدفين نظيفين، جاءت عن طريق رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 7، ومحمود حمادة فى الدقيقة 83.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات لإنهاء المسابقة فى المربع الذهبى محذراً من صعوبة مباراة الليلة، ويفتقد بيراميدز جهود لاعبه أحمد سامى فى لقاء اليوم بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة بالجولة الأخيرة.