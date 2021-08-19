شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: هدفنا الثلاث نقاط أمام الأهلى والتجديد لعلى ماهر بعد المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى أن التجديد لعلى ماهر المدير الفنى للفريق لبورسعيدى، سيتم بعد الانتهاء من مباراة النادى الأهلى المقرر إقامتها غداً في الدورى العام، وقال الخولى في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة": مبروك لشعب بورسعيد مشاركة النادى المصرى للمرة الخامسة في البطولة الكونفدرالية، عملنا على هذا الهدف منذ بداية الموسم، مباراة الأهلى مهمة بالفعل هى مباراة بثلاث نقاط، ولكن نريد أن نؤكد أحقيتنا في المركز الثالث بالفوز على الأهلى، والثلاث نقاط ستدعمنا بغض النظر عن اسم المنافس مع قيمة الأهلى واحترامنا له.

أضاف: نعمل على طلبات محددة وأجندة الجهاز الفنى بقيادة على ماهر، وهناك طلبات طلبها منا ونعمل عليها منذ فترة ولم نحسم صفقات حتى الآن، ولكننا في طريقنا لحسم طلباته في خلال أيام، الموسم الحالى صعب جداً.

واصل: التجديد لعلى ماهر سيكون بعد مباراة الأهلى، نواجه أزمة في ضغط المباريات ونلعب كل 3 أيام، ومقابلة على ماهر كانت صعبة جداً، وبالتأكيد على ماهر شخص محترم وإضافة كبيرة للمصرى ووجوده موسم ثالث سيثبت الاستقرار في النادى.

ويعقد مسئولو المصرى البورسعيدى، جلسة خلال الساعات المقبلة، مع مسئولى الزمالك، من أجل إتمام صفقة انتقال كريم العراقى ظهير الفريق البورسعيدى إلى قلعة ميت عقبة، وذلك بالمبادلة وهو ما انفرد بتفاصيله ”الخليج 365” يوم 26 يوليو الماضى، بنشر تفاصيل مفاوضات الناديين ورغبة المصرى فى الحصول على عدد من لاعبى الزمالك وعلى رأسهم مدافع الفريق محمد عبد السلام ضمن صفقة كريم العراقى الذى يرغب الزمالك فى الحصول على خدماته وهو ما أكده سمير حلبية رئيس النادى المصرى فى الساعات الماضية بأنه سيتم عقد جلسة اليوم مع إدارة الزمالك لحسم الصفقة والحصول على عدد من لاعبى الفريق الأبيض.