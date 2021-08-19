شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى: الدورى لم يُحسم والأهلى "مش هيرمى الفوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد فوزى حارس مرمى الأهلى السابق، أن الدورى لم يحسم حتى الآن رغم هيمنة الزمالك على الصدارة بفارق 4 نقاط عن النادى الأهلى قبل 3 جولات من نهاية المسابقة المحلية.

وقال أحمد فوزى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الزمالك استفاد من تعثرات الأهلى، وأكثر ما ضايقنى أن الأهلى خسر نقاط في الدقائق الأخيرة، ولكن الدورى لم يحسم، والأهلى لا يلقى "الفوطة " سيقاتل حتى اللحظات الأخيرة، وكرة القدم ليس لها توقعات.

أضاف: الزمالك يحالفه التوفيق على عكس الأهلى، وهناك أخطاء للمنظومة الدفاعية كاملة في الأهلى، وبالمقارنة بالعام الماضى، الأهلى استقبل 8 أهداف، بينما الموسم الجارى استقبل 23 هدفاً.

وعن سياسة التدوير قال أحمد فوزى: سياسة التدوير في بداية الدورى مقبولة، لكن في المباريات الأخيرة ليست منطقية لأنك تريد أن تلعب بالتشكيل الذى يحقق لك الفوز، ولكن الأهلى مجبر على التدوير بسبب ضغط المباريات، عكس الزمالك الذى لم يتعرض لضغط طوال الموسم، لاعبى الأهلى سافروا كثيراً سواء مع الفريق أو منتخب ومن وافق على اللعب يجب أن يتحمل عقبات هذا الأمر.

واصل متحدثاً عن حراس مرمى الزمالك والأهلى: الزمالك لعب في هذا الموسم بـ 3 حراس مرمى، وعواد كان موفق جداً في الفترة التى لعبها، والتدير به شئ إيجابى وسلبى، وهو أن الثلاث لاعبين مستواهم قريب من بعض، ولكن الأمر السلبى هو عدم وجود استقرار بهذا المركز وهذا يربك الدفاع، وشوبير يجب أن يخرج إعارة ليعود إلى فريق آخر، وهذا ما حدث مع عمر رضوان، ومصطفى شوبير حارس جيد ويجب أن يلعب، وعلى لطفى بسبب قلة مشاركته ضعفت أسهمه ولذلك الشناوى أصبح في مكان آخر بالنسبة للبدلاء.