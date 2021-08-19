شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: بيراميدز طلب العراقى رسمياً ..و7 ملايين جنيه فى الموسم سبب عدم التجديد لعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، عن حقيقة مفاوضات نادى الزمالك مع كريم العراقى لاعب الفريق البورسعيدى، وقال الخولى في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة": العروض الحالية لكريم العراقى ليست من الزمالك، وهناك عرض من بيراميدز وفى النهاية نعمل على مصلحة النادى، لنا طلبات بلاعبين محددين في صفقات تبادلية ولو تحقق هذا الأمر سيرحل اللاعب وإذا لم يتحقق سيستمر اللاعب معنا.

أضاف الخولى متحدثاً عمر كمال يشارك مع الفريق حتى أخر لحظة وهو لاعب محترم لم يقصر مع النادى طوال تواجده وكان لدينا رغبة في تجديده، ولكن لأسباب مالية رفض التجديد معنا، طلباته وصلت إلى 7 ملايين في الموسم وهذا يفوق سقف التعاقدات بالنادى، هذا الأمر مستحيل.

ويعقد مسئولو المصرى البورسعيدى، جلسة خلال الساعات المقبلة، مع مسئولى الزمالك، من أجل إتمام صفقة انتقال كريم العراقى ظهير الفريق البورسعيدى إلى قلعة ميت عقبة، وذلك بالمبادلة وهو ما انفرد بتفاصيله ”الخليج 365” يوم 26 يوليو الماضى، بنشر تفاصيل مفاوضات الناديين ورغبة المصرى فى الحصول على عدد من لاعبى الزمالك وعلى رأسهم مدافع الفريق محمد عبد السلام ضمن صفقة كريم العراقى الذى يرغب الزمالك فى الحصول على خدماته وهو ما أكده سمير حلبية رئيس النادى المصرى فى الساعات الماضية بأنه سيتم عقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم الصفقة والحصول على عدد من لاعبى الفريق الأبيض.

وكشف مصدر مقرب من كريم العراقى ظهير المصرى والمنتخب الأولمبي، بأن اللاعب وقع على عقود انضمامه مرتين إلى الزمالك من قبل، لتأكيد رغبته فى ارتداء قميص الفريق الأبيض حيث وقع فى المرة الأولى على نسخة من العقود القديمة التى قام بإلغاءها اتحاد الكرة ثم عاد ووقع على العقود الجديدة لتأكيد أن اختياره الأول يتمثل فى ارتداء قميص الفريق الأبيض حال موافقة ناديه خاصة أنه يعتبر أحد أبناء النادى المصرى وهو ما رحب به رئيس النادى البورسعيدى ليؤكد فى الساعات الماضية أن اللاعب تم رفعته من قائمة الفريق الأفريقية وأنه سيتم إتمام صفقة انتقاله إلى الزمالك فى الساعات المقبلة.