شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..خالد الغندور : هوايتى السفر و بحب عدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب خالد الغندور نجم الكرة ا بنادى الزمالك السابق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر

بتدخل المطبخ ؟

لا مليش فيه خالص .

ما الأكلة التى تفضلها ؟

المكرونة بشاميل

من نجمك المفضل ؟

بحب أتفرج على نجوم كتير.

من مطربك المفضل ؟

عدوية

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

عمرى ما تخيلت نفسى حاجة غير لاعب

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

أحمد رمزى .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال