شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر المعارين بالعودة عقب نهاية الموسم لتحديد مصيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت إدارة الكرة بنادي الزمالك جميع اللاعبين المعارين إلى أندية أخري في الموسم الحالي، بالعودة الي صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك تمهيدا لحسم مصيرهم سواء بالبقاء مع الزمالك او إعادة التسويق وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالتنسيق مع إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي استقرت علي عودة كل من مصطفي فتحي ومحمد اوناجم واستمراراهما في صفوف الفريق الموسم المقبل، فيما سيتم إعادة تقييم كل من عمر السعيد وكريم بامبو ، بينما يظل موقف محمد صبحي حارس المرمي المعار الي الاتحاد السكندري غامضا في ظل رغبة الحارس في المشاركة في المباريات.

من ناحية أخرى استقر كارتيرون، على استمرار محمد أبو جبل، حارس مرمى الأبيض، فى حراسة مرمى الفريق والتواجد فى التشكيل الأساسى لمباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما شارك أساسيًا فى مباراة فريقه الأخيرة أمام وادى دجلة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة.

ووصل فريق الزمالك، مساء الأربعاء إلى فندق الإقامة فى السويس للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، حيث سيخوض الفريق مرانه الختامى لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفنى للزمالك قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتى ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.