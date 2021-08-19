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الامارات | تصرف غير مستحب من لاعب في البنك الأهلي يتسبب بأزمة في الدوري المصري.. (فيديو)

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غير مستحب من لاعب في البنك الأهلي يتسبب بأزمة في .. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "أخبار الكرة المصرية" عن تصرف غير مستحب للاعب البنك الأهلي محمد عصام، خلال مباراة فريقه ضد المقاصة لحساب الأسبوع 31 من الدوري المصري، كانت كفيلة في إشعال غضب لاعبي المقاصة ونشوب مشادة بين لاعبي الفريقين.

وشهدت الدقيقة 83 من عمر المباراة، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم البنك الأهلي بنتيجة (5-1)، وقوف محمد عصام على الكرة، في حركة غير مستحبة ومستفزة، كانت كفيلة بحسب وصف موقع "أخبار الكرة المصرية" بالتسبب في غضب لاعبي المقاصة، قبل أن يتجه حكم اللقاء بإشهار البطاقة الصفراء في وجه محمد عصام جراء هذا التصرف.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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