اعتبارا من السبت المقبل.. سلطنة عمان تنهي قرار الحظر الجزئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد19 في سلطنة عمان، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من مساء يوم السبت 21 أغسطس الحالي.



واعتمدت اللجنة الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

واتخذت اللجنة القرارين الآتيين اللذين يبدأ سريان العمل بهما في يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر المقبل..

أولا.. اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية.

وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية، وعلى رؤساء الوحدات الحكومية والخاصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الضوابط.

ثانيا.. يشترط لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى) والخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة.

وتؤكد اللجنة، حمايةً لما تم تحقيقه من مكاسب، على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة وأهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي سواءً في أماكن السكن أو العمل والأماكن العامّة، وعدم التهاون في الالتزام بها. والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكد إصابته بالمرض.