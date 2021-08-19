ساندرا سمير تتأهل إلى الدور الـ 16 فى بطولة صربيا الدولية للتنس

القاهرة - سامية سيد - نجحت ساندرا سمير لاعبة التنس ، فى الفوز على الكرواتية تينا لوكاس "المصنفة الثانية علي البطولة و الـ 265 عالميًا" في الدور الثانى ، بنتيجة 6/3 ، 6/4 ، 6/3 فى بطولة صربيا الدولية (W25) للتنس.

وكانت ساندرا سمير، قد فازت بلقب بطولة شرم الشيخ الدولية للتنس للسيدات التي أقيمت على مجمع ملاعب بشرم الشيخ (ITF W15 Sharm El Sheikh)، بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعبة الصين تايبيه جوانا جارلاند بمجموعتين للا شيء ( ٦/٤ ٦/٢)، وكانت ساندرا قد فازت في نصف نهائي البطولة على اللاعبة الروسية آنيا مروجينا، وفازت قبلها على الأمريكية آنا أولياشيشينكو بمجموعتين.

فيما تقدمت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس مركزاً واحداً فى أحدث تصنيف للاعبات التنس، لتحتل المركز 96 عالمياً بعدما اقتحمت قائمة التوب 100 مؤخراً واحتلت المركز 97، وذلك عقب تأهلها لنهائى بولة وينرز قبل أسبوعين تقريباً.