شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى مشوار الزحف للقب الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون بكل قوة إلى حصد نقاط مباراة سيراميكا المقبلة والمحدد لها غدا الجمعة للزحف بشكل كبير إلى لقب الدورى رقم 13فى تاريخه.

ويرصد الخليج 365 كيفية استعداد الأبيض لمباراة سيراميكا كالتالى :

جلسات نفسية بين كارتيرون واللاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأربعاء، وحرص كارتيرون وجهازه المعاون خلال الجلسة على تقديم التهنئة للاعبين بعد الأداء القوي أمام وادي دجلة وحصد النقاط الثلاث.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة بداية من لقاء سيراميكا، واستمرار النتائج الإيجابية من أجل حصد لقب الدوري، وشرح كارتيرون للاعبين بعض الأمور الفنية والتكتيكية المقرر تطبيقها في المران.

كما عقد كارتيرون جلسة خاصة مع جهازه المعاون في حضور أحمد شعبان المترجم، وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون حول الأمور الفنية والتدريبية التي سينفذها الفريق في المران استعدادا لمواجهة سيراميكا.

التدريب على الكرات العرضية

كما تدرب اللاعبين وحراس مرمى الزمالك على الكرات العرضية تمهيدًا لتنفيذها بشكل أكبر فى المباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبه وحسمه فى الجولات الثلاث المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

استعادة عبد الشافى والونش

كما استعاد فريق الزمالك خدمات الثنائى محمد عبد الشافى و محمود حمدى الونش فى قائمة مباراة سيراميكا التى جاءت كالتالى :

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى - مروان حمدي.