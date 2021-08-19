شكرا لقرائتكم خبر عن ناوى على ايه؟...العندليب يحافظ على لياقته البدنية بوصلة تدريبات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام، لعبد الحليم على نجم القلعة البيضاء الأسبق خلال قيامه بوصلة تدريبات بدنية، وعلق تامر عبد الحميد: انت ناوى على ايه يا عندليب، على فكرة مروان حمدى احرز هدف الماتش اللى فات مبسوط ان شوفت الفيديو ده.

ويعد العندليب أحد أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية عامة والزملكاوية خاصة، هو الهداف الأول للقلعة البيضاء على مدار تاريخها وبهذه المناسبة نستعرض أهم المعلومات عن مشواره مع الساحرة المستديرة.

انضم عبد الحليم علي لنادى الزمالك قادماً من نادى الشرقية للدخان سجل 138 هدفا مع الفريق الأبيض من أصل 339 مباراة لعبها، ويملك العندليب العديد من الإنجازات مع الزمالك ومنتخب مصر، وكان ضمن تشكيلة المنتخب المصرى الحائز على كأس أمم أفريقيا 2006 التى أقيمت فى القاهرة

اشتهر عبد الحليم على بالرقم 24 مع الزمالك، لقبته الجماهير بالعندليب نسبة للمطرب عبد الحليم حافظ الشهير بلقب (العندليب الأسمر)، وسجل 83 هدفا للزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وأحرز 16 هدفا فى بطولة كأس مصر وأحرز 26 هدفا فى بطولات أفريقيا للأندية وسجل 13 هدفا فى البطولات العربية.

لعب عندليب الزملكاوية 43 مباراة دولية مع منتخب مصر أحرز خلالها 10 أهداف، وعُرف عنه التزامه الأخلاقى وتدينه الشديد وأنه لاعب غير مثير للمشاكل، وفاز عندليب الكرة مع منتخب مصر العسكرى ببطولة كأس العالم العسكرية مرتين أعوام 2001 و 2004.