شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله: الزمالك أفضل فريق في الدورى ..وكرة القدم غدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد الله نجم الأهلى والزمالك والاسماعيلى السابق، أن نادى الزمالك يمتلك الكثير من العناصر المميزة بين صفوفه، تجعله أفضل الفرق في مسابقة الدورى العام بالموسم الجارى سواء على المستوى الفردى أو الجماعى.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الزمالك هو أفضل فريق في الدورى فردياً وجماعياً منذ بداية الموسم الجارى، الفريق لم يفرط في نقاط كثيرة خلال المسابقة، وهناك التزام من كل اللاعبين وعلى رأسهم شيكابالا، وهذا نجاح كبير.

أضاف: الأهلى فقد كم كبير من تركيزه وفقد النقاط، ولم يكن مسموح في هذا الوقت بفقدان التركيز، المنافسة ستستمر لآخر أسبوع وأتوقع فوز الأهلى على المصرى والزمالك أيضاً سيفوز على سيراميكا، ولكن لا تأمن غدر كرة القدم، وقد يتفوق سيراميكا أو المصرى على أحد القطبين.

واختتم متحدثاً عن صراع الهبوط: أسوان والانتاج الحربى ووادى دجلة هم الأقرب إلى الهبوط حتى الآن ما لم تحدث مفاجآت.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.