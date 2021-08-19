شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: التجديد لبن شرقى فى المراحل النهائية وعقد كارتيرون حتى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الأتربي عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، كواليس مفاوضات التجديد مع المغربى أشرف بن شرقى هداف القلعة البيضاء، وقال الأتربى في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت": لا خلاف أن بنشرقي لاعب كبير، وأفاد النادي كثيرًا، لكننا فريق جماعي "مش تنس ولا سكواش" الفريق يفوز لوجود عناصر أساسية مميزة وبدائل جيدة، ومفاوضاتنا مع بنشرقي في مراحلها النهائية، الفوارق بسيطة وسيبقي مع الزمالك.

وعن حسم بطولة الدورى العام قال عضو لجنة الزمالك: الدوري لم يُحسم بعد، البطولة مازالت في الملعب، والكرة "ملهاش كبير"، وعقدنا جلسة مع اللاعبين قبل أسبوعين، وأبلغناهم بمنحهم مكافأة فوز عن كل مباراة مقبلة، اللاعبون لديهم روح وعزيمة على حسم اللقب، لا توجد مباراة سهلة، أمامنا 3 مباريات ضد سيراميكا، الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، ونستحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم.

واصل عضو لجنة الزمالك متحدثاً عن مصير باتريس كارتيرون مدرب الفرق: كارتيرون منسجم ومستمر مع الفريق، وعقده مستمر للموسم المقبل، وسنعقد معه جلسة عقب نهاية الدوري لحسم الصفقات والتجديدات للاعبين.

ويختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

وعقد كارتيرون اجتماعا مع لاعبيه أمس تحدث خلاله عن المباريات المقبلة في المسابقة واهمية حسم جميع المباريات مبكرا وتحقيق الفوز لضمان الحصول علي اللقب قبل انتهاء المسابقة رسميا، حيث يحتاج الزمالك للفوز غدا علي سيراميكا والإنتاج الحربي لحسم الدوري رسميا بعيدا عن نتائج الأهلي، اما في حالة خسارة الأهلي امام المصري غدا وفوز الزمالك فان أبناء ميت عقبة سيحصلون علي لقب الدوري رسميا قبل نهاية المسابقة بجولتين.