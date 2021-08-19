شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيجيريا: هدفنا الفوز على مصر ..وسنتوج بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بابافيمى راجى المتحدث الاعلامى لمنتخب نيجيريا، أن فريقه سيسعى لحصد صدارة المجموعة خلال مباراته مع منتخب مصر في افتتاح كأس الأفريقية الكاميرون 2021.

وقال راجى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أعتقد كل فريق سيقدم أفضل ما لديه ليتأهل من المجموعة، ولم يعد هناك فريقاً سهلاً أو ضعيفاً، نمتلك مدرب جيد ونأمل أن نأخذ المباريات بالتدريج ونقدم مستوى جيد وأعتقد أننا نمتلك بعض اللاعبين الجيدين، ونرغب في البداية بشكل قوى وممتاز.

أضاف: المباراة أمام مصر يجب أن نخرج منها بنتيجة جيدة، ويجب أن نخرج من مباراة مصر ونحن في المركز الأول، ومباراتنا مع مصر ستكون أقوى مباراة في المجموعة.

وعن أقوى عناصر منتخب مصر قال راجى: بالطبع عندما نذكر منتخب مصر يجب أن نذكر محمد صلاح، ولكن في الغالب المستوى العام للمنتخب المصرى جيد جداً ويجب أن نحترم كل اللاعبين، وسنقدم أفضل ما لدينا وبوجه عام المنتخب المصرى قوى، وهدفنا الأساسى التأهل.

أضاف متحدثاً عن توقعاته للمجموعة: أرشح نيجيريا ومصر للتأهل من المجموعة ولا أعتقد أن هناك مفاجآت ستحدث، وأتوقع نيجيريا أولاً ويليها مصر، لدينا لاعبين مميزين محترفين في انجلترا وإسبانيا ودوريات أخرى، ومستوى لاعبى نيجيريا ممتاز جداً، وسنقدم مستوى قوى جداً وسنصل لأعلى مستوى بقدوم شهر فبراير القادم وبالتأكيد نيجريا ستحصد لقب كأس أمم أفريقيا، هناك فرق مميزة مثل مصر والكاميرون ولكن نيجيريا ستحصد اللقب.

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من نيجيريا وغينيا بيساو و السودان