البنك الأهلى يعتذر للمقاصة بعد وقوف "عصام" على الكرة.. وإيقافه لنهاية الموسم

القاهرة - سامية سيد - قدم مسئولو البنك الأهلي اعتذارا لنادي مصر للمقاصة ولاعبيه وجهازهم الفني عن ماحدث من سلوك منفرد للاعبه محمد عصام في المباراة التي جمعت الفريقين وفاز فيها البنك 5/3 بعدما وقف اللاعب على الكرة على طريقة رمضان صبحى ، وتقرر إيقاف اللاعب لنهاية الموسم.

واعلن كريم حسن شحاته المدير الرياضى لفريق البنك الأهلي إعتذار ناديه لمصر للمقاصة ولاعبيه وجهازهم الفنى بقيادة محمد عبد الجليل وجماهيره عن ماحدث من سلوك منفرد للاعب محمد عصام في مباراة الأمس التي جمعت فريق البنك الأهلى بفريق المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز ، وعلى الفور تم اتخاذ قرار بإيقاف اللاعب حتي نهاية الموسم وتوقيع غرامة مالية كبيرة .

وتسبب محمد عصام، لاعب نادى البنك الأهلى، في أزمة بعد مباراة فريقه أمام مصر المقاصة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز.

وقام محمد عصام بالوقوف على الكرة في وسط الملعب، ليستفز لاعبى مصر المقاصة، قبل أن يوقف الحكم أمين عمر المباراة ويقوم باحتساب خطأ على اللاعب وإنذاره بعد هذه الحركة.

وحاول لاعبو مصر المقاصة الاشتباك مع محمد عصام بعد انتهاء المباراة، إلا أن الأمن وبعض لاعبى الفريقين نجحوا في السيطرة على الموقف.