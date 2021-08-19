شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يحقق رقما سلبيا بين مهاجمى الأهلى والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مروان محسن مهاجم النادى الأهلى، رقما سلبيا مقارنة بمهاجمى الأهلى والزمالك خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم من حيث الأهداف.

فشل مروان محسن في تسجيل أي أهداف خلال 14 مباراة شارك فيها مع الاهلى في بطولة الدورى هذا الموسم ليكون المهاجم الوحيد في القطبين الذى لم ينجح في هز الشباك.

وفى الأهلى سجل محمد شريف 19 هدفا، وسجل والتر بواليا 3 أهداف، كما أحرز صلاح محسن 3 أهداف، وفى الزمالك سجل سيف الجزيرى 4 أهداف بقميص الزمالك و3 مع المقاولون، بينما سجل مروان حمدى هدفا مع الأبيض و4 مع مصر المقاصة، وأسامة فيصل سجل هدفين.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 20، وتعادل فى 9 وخسر 2، وسجل لاعبوه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ويتبقى 3 مباريات لكل من الأهلي والزمالك أيام الجمعة ثم الثلاثاء ثم الختام يوم الجمعة أيضًا، ويلتقي الأهلي مع المصري والجونة وأسوان، بينما يواجه الزمالك سيراميكا والإنتاج والبنك الأهلي.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتين فقط دون انتظار نتائج الأهلي في المباريات الثلاثة الأخيرة بالدورى من أجل التتويج بلقب الدورى هذا الموسم، بعد تصدره المسابقة برصيد 73 بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني ويتبقي لكل فريق 3 مباريات لنهاية الدورى.