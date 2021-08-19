شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو ينضم إلى قائمة عظماء السوبر هاتريك الـ7 بعد رباعية المقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كريم بامبو لاعب نادى الزمالك المعار إلى البنك الأهلى، إلى قائمة هدافى السوبر هاتريك في الدورى المصرى، وذلك بعدما أحرز 4 أهداف في شباك مصر المقاصة، خلال المباراة التى جمعت المقاصة والبنك الأهلى ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز البنك الأهلى بخماسية مقابل 3 أهداف.

وتضم قائمة هدافى السوبر هاتريك 7 أسماء فقط في الدورى المصرى، وهم: عطية توتو، طاهر أبو زيد، على خليل، حسن شحاتة، أحمد بلال وخالد بيبو ، وأنضم إليهم أمس كريم بامبو لاعب البنك الأهلى المعار من الزمالك.

وكان السيد عطية توتو هو صاحب أول سوبر هاتريك عبر تاريخ الدوري في شباك الأوليمبي موسم 1949-1950.

كما أحرز طاهر أبو زيد نجم النادى الأهلى السابق سوبر هاتريك عام 1987، ليقود القلعة الحمراء للفوز برباعية مقابل هدف على حساب المنصورة.

وأحرز على خليل نجم الزمالك السابق، أربعة أهداف فى شباك الأولمبى عام 1975، ليقود الزمالك للفوز بخماسية نظيفة.

ونجح الملعم حسن شحاتة نجم الزمالك السابق فى إحراز رباعية للقلعة البيضاء كانت فى شباك فريق الكروم بموسم 1890.



حسن شحاتة

فيما سجل خالد بيبو أول سوبر هاتريك بالدورى بعد رباعيته في شباك الزمالك ضمن مباراة القمة التى أقيمت يوم 16 مايو 2002، وشهدت تلك المباراة تألقا غير عادي من خالد بيبو، مهاجم الأهلي، حيث أحرز بمفرده أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، حيث تولى قيادة هز شباك فريق الزمالك، بعدما افتتح رضا شحاتة تسجيل الأهداف بالهدف الأحمر الأول وتبعه إبراهيم سعيد محرزا الثاني، ثم تولى "بيبو" باقي المهمة، لتنتهى المباراة بفوز كبير للأحمر بنتيجة 6/1 على غريمه التقليدى نادى الزمالك.



خالد بيبو

أحمد بلال هو أخر لاعب سجل سوبر هاتريك في تاريخ الدوري المصري قبل كريم بامبو، حيث أحرز نجم الأهلي 4 أهداف بمرمى المقاولون موسم 2002-2003.



أحمد بلال

يذكر أن أسامة حسني سجل مع الأهلي في عام 2004 ضد الكروم في مباراة انتهت بفوز المارد الأحمر بستة أهداف لهدفين لكنه سجل خماسية وليس رباعية فقط.أما عن صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة واحدة، فلازال مسجلاً بإسم مايسترو الأهلي صالح سليم صاحب الأهداف السبعة في مواجهة الاسماعيلي موسم 1957-1958.