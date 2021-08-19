شكرا لقرائتكم خبر عن والد مؤمن زكريا لـ"الخليج 365": حالته مستقرة.. والطبيب يكشف تطورات "الارتجاج" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عباس الضوى زكريا والد مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلى السابق، أن حالة نجله فى تحسن مستمر ، نافياً كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن تأخر حالة لاعب الفريق الأحمر وتدهورها .

وقال والد مؤمن زكريا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : "مؤمن بخير وفى تحسن مستمر ويتواجد فى منزله منذ أكثر من أسبوع وعنده استشاره عند الطبيب اليوم لمعرفة اخر التطورات للارتجاج الذى تعرض له فى الفترة الماضية" ، مضيفاً "لا صحة للإشاعات التى تم تداولها وأرجو تحري الدقة لأن هذه الشائعات تؤثر على مؤمن وحالته النفسية وعلى أسرته".

وأضاف، مؤمن زكريا تعرض لدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في منزله وأصيب بارتجاج بسيط، وتم نقله إلى المستشفى وخرج منها وأطالب من الجميع الدعاء له حتى يتجاوز هذه المحنة .

ومن جهتها، علقت زوجة مؤمن زكريا على ما أثير خلال الساعات الماضية حول تدهور صحة نجم الأهلي ، بنشرها تدوينة على صفحتها في "إنستجرام"، جاء فيها: "والله العظيم أنا شفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته، بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله".

ويعاني مؤمن من مرض ضمور العضلات، أبعدته عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.