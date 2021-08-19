شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية حققت العلامة الكاملة فى ركلات الجزاء هذا الموسم.. البنك متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى البنك الأهلى فوزا مهما على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز.

ورفع البنك الأهلى رصيده للنقطة 32 في المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل 37 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

وحصل البنك الأهلى على ركلة جزاء خلال المباراة بعد عرقلة فادى فريد مهاجم الفريق، ترجمها بنجاح أحمد على، لتكون ضربة الجزاء العاشرة التي يتحصل عليها هذا الموسم وينجح في تسجيلها.

ويعتلى فريق البنك الأهلى قائمة الأندية التي نجحت في استغلال ضربات الجزاء التي حصل عليها، وهناك 3 أندية أخرى نجحت في استغلال ركلات الجزاء بنسبة 100% نستعرضها في التقرير التالى..

البنك الأهلى سجل 10 أهداف من 10 ركلات جزاء

سموحة سجل 9 أهداف من 9 ركلات جزاء

إنبى سجل 8 أهداف من 8 ركلات جزاء

الإنتاج سجل 6 أهداف من 6 ركلات جزاء