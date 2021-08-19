شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل اعتزال أيمن حفنى لنهاية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه داخل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نحو رفع طلب إلى اللجنة المكلفة بإدارة النادى، بتأجيل اعتزال أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، لمدة موسم، حيث عاد اللاعب إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى شهر يناير الماضى لمدة ستة أشهر من أجل الاعتزال بالقميص الأبيض إلا أن بعد تألقه مع الفريق مؤخرًا سواء فى الدقائق التى شارك بها أو فى التدريبات والمباريات الودية سيتم تأجيل اعتزاله من نهاية الموسم الحالى إلى المقبل، خاصة بعدما تم قيده فى قائمة الفريق التى ستشارك فى النسخة المقبلة من دورى أبطال إفريقيا.

وقام مسئولو الزمالك، بقيد 33 لاعبًا فى قائمة الفريق الأفريقية، من بينهم أيمن حفنى الذى فضل الجهاز الفنى للفريق، قيده فى القائمة الإفريقية، وهو ما جاء بمثابة المفاجأة للجماهير، ومن المقرر، أن تشارك هذه المجموعة فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال إفريقيا ولم تشهد القائمة تسجيل أى لاعبًا من المعارين إلى الفرق الأخرى حتى اللاعبين المنتهى إعارتهم مثل المغربى محمد أوناجم المنتهى إعارته إلى الوداد المغربى، لعدم التمكن من الحصول على بطاقته الدولية خاصة إنه لم يتم فتح باب القيد فى الدورى المصرى للموسم الجديد، لذا اكتفى النادى الأبيض بقيد 33 لاعبا فى الوقت الحالى.

ويحق للزمالك قيد 7 لاعبين فى شهر يناير المقبل إلى جانب إجراء 4 استبدالات عقب قيد 7 لاعبين، وبذلك سيقوم نادى الزمالك بقيد الصفقات الجديدة والمعارين العائدين فى يناير ولم تشهد قائمة الزمالك الأفريقية، مفاجآت، وفقا لمصدر مطلع بقلعة ميت عقبة حيث تم قيد معظم اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق الحالية باستثناء الدولى التونسى فرجانى ساسى الذى رحل عن قلعة ميت عقبة وينتهى تعاقده

ووصلت مساء الأربعاء، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فندق الإقامة فى السويس للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث سيخوض الفريق مرانه الختامى لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.