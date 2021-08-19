شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى أفشة أكثر من ساهم فى الأهداف مع منتخب مصر بعهد حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

ويخوض المنتخب الوطنى منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 بمدينتين مختلفتين، حيث سيلعب مباراتيه الأوليين ضد نيجيريا يوم 11 يناير ثم غينيا بيساو يوم 15 في مدينة جاروا، بعدها يتوجه إلى مدينة ياوندى لخوض المباراة الثالثة والأخيرة أمام السودان يوم 19 يناير المقبل.

الأكثر مساهمة فى الأهداف

ويعد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في عهد المدير الفنى حسام البدرى، حيث ساهم في 5 أهداف، سجل هدفين وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه.

كما يعتلى قائمة الأكثر تهديفا أيضا مع كل من حمدى فتحى ومحمد صلاح بعدما نجح الثلاثى في تسجيل هدفين لكل منهم خلال مباريات المنتخب الماضية.

وجاءت نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا كاملة كما يلي:

المجموعة الأولى: الكاميرون – إثيوبيا – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو.

المجموعة الثانية: السنغال – مالاوي – زيمبابوي – غينيا.

المجموعة الثالثة: المغرب – جزر القمر – الغابون – غانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا – السودان – غينيا بيساو – مصر.

المجموعة الخامسة: الجزائر – غينيا الاستوائية – سيراليون – ساحل العاج.

المجموعة السادسة: تونس – غامبيا – موريتانيا – مالي.