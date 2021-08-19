شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: لن نقف فى طريق باسم مرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أن محمد عبدالسلام، تقدم باستقالته من رئاسة النادى الفيومي بسبب خطورة الموقف.

وقال بكري فى تصريحات إذاعية : "نعانى من أزمة مالية طاحنة منذ بداية الدورى كادت تعصف بالفريق بشكل كامل ولكن الإدارة الحالية صرفت من جيبها الخاص من أجل بقاء الفريق بالدورى الممتاز".

وعن مصير باسم مرسي مهاجم الفريق: "لن نقف فى طريقه حال تلقيه عرض مناسب، ويجب أن يكون العائد المادى جيد، ولديه موسم أخر فى عقده معنا".

ويراقب مسئولو نادي المقاصة عدد من ناشئي الأهلي والزمالك الذين سيبتعدون عن صفوف القطبين بنهاية الموسم الحالي، من أجل التعاقد معهم وتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الصيف المقبل.

ويرغب مسئولو المقاصة في التعاقد مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين في القطبين خاصة من مواليد 99 والذين سيتم رفع أسمائهم من قائمة الأهلي والزمالك في الموسم المقبل، لينضموا للنادي الفيومي مجانا.

ويتطلع مسئولو المقاصة لتدعيم صفوفهم بشكل جيد من الصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد وسد الثغرات الموجودة في مختلف المراكز، لاسيما تفريط في أكثر من لاعب، بخلاف ضمان البقاء في دوري الضواء والشهرة بالموسم المقبل عقب الوصول للنقطة 37 من عمر مسابقة الدوري.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل على منح الفرصة للاعبين البدلاء خلال الفترة المتبقية من عمر منافسات الدوري المصري للموسم الحالي، في ظل وجود أكثر من لاعب لم يحصل على فرصة كافية على مدار الموسم الحالي، من أجل تحديد مستقبله من البقاء في صفوف الفريق الفيومي أو الاستغناء عنه في الصيف المقبل.