شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحدد موقف محمد شريف من مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له محمد شريف مهاجم الأهلي اليوم الخميس موقف اللاعب من دخول قائمة مباراة فريقه ضد المصري غدا الجمعة في الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري العام، وإمكانية مشاركته في مباراة الغد من عدمه.

وشارك محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب كبير من التدريبات البدنية والجماعية للفريق، التي أقيمت عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن شريف يشارك في مران الأهلي أمس من خلال برنامج محدد في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية بشكل كامل.

وأوضح أبو عبلة أن محمد شريف سيخضع لفحص طبي اليوم الخميس قبل انطلاق المران لحسم إمكانية لحاقه ومشاركته في مباراة الفريق المقبلة أمام المصري.

وغاب شريف عن المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب شكواه من شد خفيف في العضلة الخلفية.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقبل انطلاق المران حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن الإيجابيات والسلبيات التي واجهت الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا مباراة طلائع الجيش الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي.

وشدد موسيماني في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة في الدوري بداية من مباراة المصري مساء غدا الجمعة.

وشهد مران الأهلي الأمس مشاركة محمود متولي مدافع فريق الأهلي بشكل كامل في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من آلام الأسنان، حيث أصبح جاهزًا وتحت تصرف الجهاز الفني، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة على ملعب الإسكندرية.