شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. هدف فى القمة ينقذ مجدى عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

بطل واقعة اليوم هو مجدى عبد الغنى نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، حيث أكد البلدوزر فى تصريحات سابقة عن موقف طريف تعرض له قبل إحدى مباريات القمة عندما كان لاعبا فى الأهلي قائلاً: قبل مباراة القمة عام 1986 أحرز أشرف قاسم هدف التقدم للزمالك فى مرمى أحمد شوبير بعدها نجحت فى تسجيل هدف التعادل فى مرمى طارق عبد العليم من قذيفة صاروخية من بعد منتصف الملعب سكنت شباكه".

وأضاف عبد الغنى: "الطريف أن الجنرال الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى آنذاك للأهلى، كان يستعد لإجراء تغيير بنزول بدر رجب بدلا منى فى نفس توقيت إحراز الهدف وكان بدر رجب على الخط"، متابعًا: "الجنرال الراحل محمود الجوهر عقب التعادل فى مرمى الزمالك أجرى التبديل بخروج لاعب آخر غيرى وأنقذنى من التبديل هدف التعادل الذى أحرزته، واستمريت فى الملعب الربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء".