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واتفورد يستعير التركي الدولي توفان من فناربخشة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط التركي اوزان توفان من صفوف فناربخشة التركي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته.

وخاض توفان /26 عاما/ مشواره الاحترافي بالكامل في تركيا وخاض 63 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وذكر واتفورد في بيان "لاعب وسط يمتلك القدرة على التمرير وعينا ثاقبة على المرمى ، واتفورد تفوق على العديد من أندية الممتاز والأندية الأوروبية في الحصول على توقيع توفان".

ولم يكشف واتفورد عن التفاصيل المالية لعقد توفان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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