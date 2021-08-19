واتفورد يستعير التركي الدولي توفان من فناربخشة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط التركي اوزان توفان من صفوف فناربخشة التركي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته.

وخاض توفان /26 عاما/ مشواره الاحترافي بالكامل في تركيا وخاض 63 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وذكر واتفورد في بيان "لاعب وسط يمتلك القدرة على التمرير وعينا ثاقبة على المرمى ، واتفورد تفوق على العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية الأوروبية في الحصول على توقيع توفان".

ولم يكشف واتفورد عن التفاصيل المالية لعقد توفان.